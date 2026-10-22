От мэрии до фонаря
Глава Ижевска предложил жителям софинансировать установку светоточек
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Глава Ижевска Дмитрий Чистяков предложил жителям разных районов города, жалующимся на нехватку фонарей, частично вкладывать свои средства в обустройство фонарей через программу «Самообложение граждан». Об этом пишет издание «Сусанин» со ссылкой на прямой эфир мэра на телеканале «Моя Удмуртия».
«Если вы видите такую необходимость, то почему бы нам не консолидировать наши бюджеты. Примеров тьма в разных районах. У нас в Ленинском районе целыми улицами жители принимают решения, и администрация идет навстречу. Другого варианта я бы тут даже не предложил <...> Это реальное решение. По-моему, это очень перспективно и это правильный подход», — сказал господин Чистяков. И напомнил о взаимной ответственности.
Издание сделало подборку комментариев горожан перед прямым эфиром. В частности, жители пожаловались на нехватку фонарей на ул. Кузнечной, в микрорайоне «Юровские дачи», на участке от Шабердинского тракта к ул. Трудовая пчела, на ул. 4-я Подлесная, на ул. Буммашевская, на ул. Халтурина. Еще один вариант, предложенный администрацией города, — обратиться к депутату гордумы по округу для включения вопроса в реестр наказов.
Программа «Самообложение граждан» действует по следующему принципу: к 1 руб. от жителей добавляются 3 руб. из регионального бюджета и 1 руб. — из муниципального. Инициатива начинается с проведения схода граждан, подготовки сметы и пакета документов, которые утверждаются решением гордумы столицы Удмуртии.
По данным на октябрь, в Ижевске реализовывалось 28 проектов по программе. Общий объем финансирования из трех источников составил почти 230 млн руб.