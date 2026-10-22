От мэрии до фонаря

«Если вы видите такую необходимость, то почему бы нам не консолидировать наши бюджеты. Примеров тьма в разных районах. У нас в Ленинском районе целыми улицами жители принимают решения, и администрация идет навстречу. Другого варианта я бы тут даже не предложил <...> Это реальное решение. По-моему, это очень перспективно и это правильный подход», — сказал господин Чистяков. И напомнил о взаимной ответственности.