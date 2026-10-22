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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Удмуртия

Участника СВО из Ижевска ошибочно посчитали самовольно оставившим часть

Проверку провели после вмешательства омбудсмена Удмуртии
С участника спецоперации из Ижевска сняли ошибочный статус самовольно оставившего часть (СОЧ) после вмешательства уполномоченного по правам человека в Удмуртии. К омбудсмену Максиму Шумихину обратилась мать военнослужащего.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Статус СОЧ солдату присвоили в начале июня, сообщили в аппарате уполномоченного. Примерно в тот же период он звонил родственникам и рассказывал о намерении продолжать службу.
«Не имея возможности самостоятельно решить проблему, мать обратилась за содействием: статус СОЧ — это тяжелое клеймо и для бойца, и для его семьи»,— говорится в сообщении. Проверка установила, что статус был присвоен ошибочно. Права военнослужащего и членов его семьи восстановлены.