Участника СВО из Ижевска ошибочно посчитали самовольно оставившим часть

«Не имея возможности самостоятельно решить проблему, мать обратилась за содействием: статус СОЧ — это тяжелое клеймо и для бойца, и для его семьи»,— говорится в сообщении. Проверка установила, что статус был присвоен ошибочно. Права военнослужащего и членов его семьи восстановлены.