Участника СВО из Ижевска ошибочно посчитали самовольно оставившим часть
Проверку провели после вмешательства омбудсмена Удмуртии
С участника спецоперации из Ижевска сняли ошибочный статус самовольно оставившего часть (СОЧ) после вмешательства уполномоченного по правам человека в Удмуртии. К омбудсмену Максиму Шумихину обратилась мать военнослужащего.
Статус СОЧ солдату присвоили в начале июня, сообщили в аппарате уполномоченного. Примерно в тот же период он звонил родственникам и рассказывал о намерении продолжать службу.
«Не имея возможности самостоятельно решить проблему, мать обратилась за содействием: статус СОЧ — это тяжелое клеймо и для бойца, и для его семьи»,— говорится в сообщении. Проверка установила, что статус был присвоен ошибочно. Права военнослужащего и членов его семьи восстановлены.