Опекуну в Удмуртии вменили присвоение 5 млн рублей сына погибшего участника СВО

Часть средств, полагает следствие, фигурантка использовала для покупки квартиры в собственность своего супруга. По последним данным, опекуном ребенка она уже не является. Уголовное дело возбуждено по статьям о присвоении вверенного имущества (ч. 2, 3 и 4 ст. 160 УК). Материалы направлены в суд.