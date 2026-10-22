Опекуну в Удмуртии вменили присвоение 5 млн рублей сына погибшего участника СВО
СУ СКР: часть средств фигурантка направила на покупку квартиры супругу
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела 51-летней жительницы Увинского района, обвиняемой в присвоении более 5 млн руб. выплаты 12-летнему подопечному, чей отец погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.
Часть средств, полагает следствие, фигурантка использовала для покупки квартиры в собственность своего супруга. По последним данным, опекуном ребенка она уже не является. Уголовное дело возбуждено по статьям о присвоении вверенного имущества (ч. 2, 3 и 4 ст. 160 УК). Материалы направлены в суд.