В Татарстане управление беспилотниками включат в нормативы ГТО
Татарстан станет одним из первых регионов России, где в комплекс ГТО включат испытание по управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта республики.
Соответствующее соглашение на XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» заключили Министерство спорта России, Министерство спорта Татарстана и Федерация гонок дронов России.
По словам депутата Госдумы Амира Хамитова, новая дисциплина должна привлечь больше молодежи к гонкам дронов, выполнению нормативов ГТО и занятиям спортом.