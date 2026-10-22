Полицейские открыли огонь по автомобилю в ходе погони под Ижевском
Нетрезвый водитель пытался скрыться
Полицейские применили огнестрельное оружие во время погони за автомобилем «Лада» под управлением нетрезвого местного жителя на трассе Ижевск—Люк. Об этом в соцсетях рассказала представитель МВД России Ирина Волк.
Во время патрулирования сотрудники ГАИ попытались остановить водителя, однако он проигнорировал требования и, увеличив скорость, решил скрыться. «Включив специальный звуковой сигнал и проблесковые маячки, инспекторы начали преследование»,— написала она. В ходе погони водитель грубо нарушал ПДД. Предупредив его, полицейские несколько раз выстрелили по колесам отечественного автомобиля.
В результате водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Его задержали. Как выяснили сотрудники ГАИ, у него, помимо состояния алкогольного опьянения, истек срок действия водительского удостоверения. На нарушителя составили ряд административных материалов. Автомобиль помещен на спецстоянку.