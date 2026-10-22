Нижегородца приговорили к 17 годам колонии за убийство двух человек

В ведомстве уточнили, что 21 сентября 2025 года ранее судимый фигурант в доме на улице Любы Шевцовой выпивал с двумя знакомыми и поссорился с ними. Затем он съездил в гараж, взял обрез ружья, вернулся к обидчикам, расстрелял их и скрылся. Его задержали по горячим следам. Потерпевшие скончались на месте преступления.