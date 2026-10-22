Нижегородца приговорили к 17 годам колонии за убийство двух человек
Нижегородский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 51-летнего местного жителя за убийство двух человек и незаконное хранение оружия. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
В ведомстве уточнили, что 21 сентября 2025 года ранее судимый фигурант в доме на улице Любы Шевцовой выпивал с двумя знакомыми и поссорился с ними. Затем он съездил в гараж, взял обрез ружья, вернулся к обидчикам, расстрелял их и скрылся. Его задержали по горячим следам. Потерпевшие скончались на месте преступления.
В пользу каждого из пяти родственников погибших с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб., добавили в Нижегородском областном суде.