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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Приволжье

Нижегородца приговорили к 17 годам колонии за убийство двух человек

Нижегородский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 51-летнего местного жителя за убийство двух человек и незаконное хранение оружия. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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В ведомстве уточнили, что 21 сентября 2025 года ранее судимый фигурант в доме на улице Любы Шевцовой выпивал с двумя знакомыми и поссорился с ними. Затем он съездил в гараж, взял обрез ружья, вернулся к обидчикам, расстрелял их и скрылся. Его задержали по горячим следам. Потерпевшие скончались на месте преступления.
В пользу каждого из пяти родственников погибших с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб., добавили в Нижегородском областном суде.
Владимир Зубарев