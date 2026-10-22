Бензин в Нижегородской области за неделю подешевел на 1,7%
Средняя стоимость бензина на АЗС Нижегородской области за прошедшую неделю снизилась на 1,7% — до 77,05 руб. за литр. Дизель при этом, по данным Росстата, подорожал на 0,4% — до 79,2 руб.
Бензин АИ-92 подешевел на 1,9%: литр этой марки топлива в среднем стоил 72,19 руб. Стоимость АИ-95 снизилась на 1,6% и составила 79,79 руб. Бензин АИ-98 и выше подорожал на 0,1% — до 98,92 руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», средняя стоимость бензина в Нижегородской области 6–12 октября составила 78,41 руб., дизеля — 78,89 руб.