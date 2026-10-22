Из Пулково стали чаще летать в Египет и Китай

Пассажиропоток аэропорта Пулково за девять месяцев 2026 года составил 15,6 млн человек. Международные перевозки выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,92 млн пассажиров. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе аэропорта.