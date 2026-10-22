Из Пулково стали чаще летать в Египет и Китай
Пассажиропоток аэропорта Пулково за девять месяцев 2026 года составил 15,6 млн человек. Международные перевозки выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,92 млн пассажиров. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе аэропорта.
Наиболее заметно увеличился спрос на перелеты в Египет — на 49%. Число пассажиров, летавших в Казахстан, выросло на 33%, в Китай — на 28%, в Армению — на 27%.
Турция сохранила первое место по количеству пассажиров: за девять месяцев туда отправились 1,41 млн человек.
Среди зарубежных городов путешественники стали чаще выбирать Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Стамбул, Ташкент и Шанхай.
На внутренних направлениях вырос пассажиропоток в Ставрополь, Владикавказ и Екатеринбург. Кроме того, аэропорт восстановил регулярное авиасообщение с Геленджиком, Краснодаром и Нальчиком.