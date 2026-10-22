В Моздоке построят родильное отделение за 805,8 млн рублей

Новый корпус должен появиться на территории Моздокской ЦРБ. Это давний проект: в Совете Федерации его обсуждали ещё в 2017 году. Нынешнее здание родильного отделения построили в 1964 году, капитально его не ремонтировали с 2003 года. В октябре 2024 года депутаты Северной Осетии просили ускорить федеральное финансирование и начать стройку раньше запланированного срока. Тогда федеральную долю оценивали в 704,5 млн руб., а завершение проекта относили к 2027–2028 годам. Региональная заявка, опубликованная теперь, составляет 805,8 млн руб. — на 101,3 млн руб., или примерно на 14%, больше названной в 2024 году федеральной суммы. Эти цифры относятся к разным этапам планирования: сами по себе они не показывают, как именно распределят расходы между бюджетами.