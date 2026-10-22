В Моздоке построят родильное отделение за 805,8 млн рублей
В Северной Осетии объявили конкурс на строительство нового родильного отделения Моздокской центральной районной больницы на 45 коек. Начальная цена контракта составляет 805,8 млн руб. Заявки принимают до 6 ноября, итоги планируют подвести 11 ноября. Победитель должен завершить работы к 29 декабря 2028 года. На момент публикации закупка находится на этапе подачи заявок, подрядчика ещё не выбрали. Извещение разместили 21 октября на портале госзакупок в рамках закона о контрактной системе.
Заказчиком выступает Управление капитального строительства Северной Осетии, конкурс проводит региональное управление закупок. Подрядчика выберут на электронной площадке «Росэлторг». Условия предусматривают аванс в размере 30% цены контракта — при цене, близкой к начальной, это около 241,7 млн руб. При оценке заявок цену будут учитывать с весом 60%, квалификацию участников — 40%. Для допуска компаниям потребуется подтвердить опыт строительства: цена выполненных ими работ должна составлять не менее 30% начальной цены закупки, то есть около 241,7 млн руб.
Новый корпус должен появиться на территории Моздокской ЦРБ. Это давний проект: в Совете Федерации его обсуждали ещё в 2017 году. Нынешнее здание родильного отделения построили в 1964 году, капитально его не ремонтировали с 2003 года. В октябре 2024 года депутаты Северной Осетии просили ускорить федеральное финансирование и начать стройку раньше запланированного срока. Тогда федеральную долю оценивали в 704,5 млн руб., а завершение проекта относили к 2027–2028 годам. Региональная заявка, опубликованная теперь, составляет 805,8 млн руб. — на 101,3 млн руб., или примерно на 14%, больше названной в 2024 году федеральной суммы. Эти цифры относятся к разным этапам планирования: сами по себе они не показывают, как именно распределят расходы между бюджетами.
Потребность в новом отделении власти объясняли не только состоянием здания, но и нагрузкой на него. В январе 2025 года Минздрав Северной Осетии сообщал, что родильное отделение временно разместили на первом этаже детского соматического отделения. За 2024 год там приняли 838 родов, включая семь случаев рождения двойни; на учёте в женской консультации тогда состояли 535 беременных. Ведомство указывало, что федеральное министерство здравоохранения включило строительство нового роддома в плановый период 2027–2028 годов по госпрограмме «Развитие здравоохранения».
Проект рассчитан на обслуживание не только жителей Моздокского района. В 2024 году депутат парламента республики Лариса Ревазова говорила, что в отделение обращаются женщины из соседних населённых пунктов Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии. Тогда она называла показатель примерно в 1,5 тыс. рождений ежегодно; опубликованные Минздравом данные за 2024 год — 838 родов — относятся к конкретному календарному году и показывают меньший объем.
В июне 2026 года республиканские власти сообщали, что строительство отделения на 45 коек планируют начать в 2027 году. Теперь объявленный конкурс переводит проект из стадии планов в процедуру выбора подрядчика.