Дрозденко предложил расширить систему помощи детям, пережившим жестокое обращение

В Ленинградской области уже утвержден порядок взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений при работе с женщинами и детьми, пострадавшими от домашнего насилия. Однако, как отметил губернатор, органы местного самоуправления не всегда знают о действующих нормативных актах.