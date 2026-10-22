Дрозденко предложил расширить систему помощи детям, пережившим жестокое обращение
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать в регионе «зеленые комнаты» для работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и насилия. Этот и другие способы помощи несовершеннолетним обсуждались на совещании, сообщил глава региона.
По словам господина Дрозденко, профилактика преступлений против детей требует совместной работы правоохранительных органов, комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки, образовательных и медицинских учреждений. Возлагать всю ответственность только на уполномоченного по правам ребенка недостаточно.
В Ленинградской области уже утвержден порядок взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений при работе с женщинами и детьми, пострадавшими от домашнего насилия. Однако, как отметил губернатор, органы местного самоуправления не всегда знают о действующих нормативных актах.
В качестве примера Александр Дрозденко предложил использовать опыт Калининградской области, где оборудованы «зеленые комнаты» — специальные помещения для работы с детьми, пережившими насилие.
Еще одна задача — повышение квалификации специалистов, которые помогают несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения.
Кроме того, в регионе планируют предусмотреть специализированное кризисное отделение для совместного проживания родителей и детей. Его предлагается открыть на базе Ленинградского областного центра психического здоровья.
«Все эти мероприятия важно интегрировать в действующие региональные программы в сфере образования, социальной поддержки и профилактики безнадзорности», — добавил глава региона.