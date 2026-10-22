Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №196

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Северо-Запад

Дрозденко предложил расширить систему помощи детям, пережившим жестокое обращение

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать в регионе «зеленые комнаты» для работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и насилия. Этот и другие способы помощи несовершеннолетним обсуждались на совещании, сообщил глава региона.
Губернатор Ленобласти предложил создать «зеленые комнаты» для детей, пострадавших от насилия

Губернатор Ленобласти предложил создать «зеленые комнаты» для детей, пострадавших от насилия

Евгений Павленко / Коммерсантъ

По словам господина Дрозденко, профилактика преступлений против детей требует совместной работы правоохранительных органов, комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки, образовательных и медицинских учреждений. Возлагать всю ответственность только на уполномоченного по правам ребенка недостаточно.
В Ленинградской области уже утвержден порядок взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений при работе с женщинами и детьми, пострадавшими от домашнего насилия. Однако, как отметил губернатор, органы местного самоуправления не всегда знают о действующих нормативных актах.
В качестве примера Александр Дрозденко предложил использовать опыт Калининградской области, где оборудованы «зеленые комнаты» — специальные помещения для работы с детьми, пережившими насилие.
Еще одна задача — повышение квалификации специалистов, которые помогают несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения.
Кроме того, в регионе планируют предусмотреть специализированное кризисное отделение для совместного проживания родителей и детей. Его предлагается открыть на базе Ленинградского областного центра психического здоровья.
«Все эти мероприятия важно интегрировать в действующие региональные программы в сфере образования, социальной поддержки и профилактики безнадзорности», — добавил глава региона.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор