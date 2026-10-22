В Челябинской области хотят увеличить региональный маткапитал в 3,5 раза

Планируется повысить размер областного маткапитала до 500 тыс. руб. С 2026 года он составляет 138,7 тыс. руб., положен при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка. Правительство региона также собирается расширить возможности меры поддержки, чтобы на эти деньги можно было купить автомобиль. Еще одной инициативой стало продление ежемесячной выплаты при рождении второго ребенка с одного года до двух лет. Вскоре законопроект рассмотрят депутаты Законодательного собрания Челябинской области.