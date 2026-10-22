Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №196

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Волга

В Оренбурге в микрорайоне Ростоши 28 октября ограничат движение на трех улицах

В среду, 28 октября, в микрорайоне Ростоши ограничат движение на трех улицах из-за проведения на стадионе «Газовик» домашнего матча ФК «Оренбург»—«Родина» (Москва). Об этом сообщила администрация Оренбурга.

Егор Снетков / Коммерсантъ

С 15:00 (MSK+2) до 21:00 перекрыты будут: ул. Садовое кольцо (от Газпромовской ул. до ул. Березовая Ростошь), ул. Николаева (от ул. Садовое кольцо до ул. Березовая Ростошь), ул. Березовая Ростошь (от ул. Цветной бульвар до ул. Садовое кольцо).
Руфия Кутляева