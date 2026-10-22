В Оренбурге в микрорайоне Ростоши 28 октября ограничат движение на трех улицах
В среду, 28 октября, в микрорайоне Ростоши ограничат движение на трех улицах из-за проведения на стадионе «Газовик» домашнего матча ФК «Оренбург»—«Родина» (Москва). Об этом сообщила администрация Оренбурга.
С 15:00 (MSK+2) до 21:00 перекрыты будут: ул. Садовое кольцо (от Газпромовской ул. до ул. Березовая Ростошь), ул. Николаева (от ул. Садовое кольцо до ул. Березовая Ростошь), ул. Березовая Ростошь (от ул. Цветной бульвар до ул. Садовое кольцо).