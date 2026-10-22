В Оренбурге в микрорайоне Ростоши 28 октября ограничат движение на трех улицах

С 15:00 (MSK+2) до 21:00 перекрыты будут: ул. Садовое кольцо (от Газпромовской ул. до ул. Березовая Ростошь), ул. Николаева (от ул. Садовое кольцо до ул. Березовая Ростошь), ул. Березовая Ростошь (от ул. Цветной бульвар до ул. Садовое кольцо).