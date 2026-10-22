Суд обязал мэрию Астрахани начать изъятие аварийного жилья на улице Гомельской
Ссылки чиновников на отсутствие денег не приняты во внимание
Трусовский районный суд г. Астрахани вынес решение об удовлетворении административного иска гражданки к администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань». Истица требовала признать незаконным бездействие местных властей, которые не изымали земельный участок и жилое помещения в многоквартирном доме № 4 по ул. Гомельской.
Как следует из материалов дела, объект был признан аварийным и подлежащим сносу распоряжением администрации города от 4 марта 2022 года. Согласно документу, срок отселения граждан был установлен до 1 декабря 2023 года, а окончательный снос дома — до 1 апреля 2024 года. Однако, несмотря на истечение установленных сроков, решение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд так и не было принято. Дом, построенный в 1896 году, продолжает эксплуатироваться с нарушением норм безопасности.
В ходе судебного разбирательства представители администрации настаивали на том, что дом включен в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2023–2027 годах» (утв. постановлением правительства области от 23.06.2023 № 344-П), а также в обновленную муниципальную программу со сроком реализации до 2030 года. Чиновники утверждали, что финансирование расселения зависит от поступления средств из федерального бюджета и Фонда развития территорий, поэтому принудительное изъятие сейчас невозможно.
Суд эти доводы отверг. Согласно ЖК РФ, если собственники помещений в аварийном доме не осуществили его снос в установленный срок, орган местного самоуправления обязан самостоятельно принять решение об изъятии земельного участка и каждого жилого помещения. Суд подчеркнул, что участие в программах переселения является правом, но не заменой законной обязанности органа власти обеспечить безопасность граждан путем запуска процедуры выкупа или предоставления иного жилья. Кроме того, предоставление маневренного жилья носит временный характер и не может служить основанием для затягивания процесса изъятия собственности.
Трусовский райсуд признал бездействие администрации незаконным и обязал ее в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу совершить действия, направленные на изъятие земельного участка, общедомового имущества и квартиры истицы. Также на ответчика возложена обязанность уведомить суд и заявительницу об исполнении решения.