Суд обязал мэрию Астрахани начать изъятие аварийного жилья на улице Гомельской

Как следует из материалов дела, объект был признан аварийным и подлежащим сносу распоряжением администрации города от 4 марта 2022 года. Согласно документу, срок отселения граждан был установлен до 1 декабря 2023 года, а окончательный снос дома — до 1 апреля 2024 года. Однако, несмотря на истечение установленных сроков, решение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд так и не было принято. Дом, построенный в 1896 году, продолжает эксплуатироваться с нарушением норм безопасности.