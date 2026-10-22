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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Прикамье

Экс-губернатор Прикамья назначен помощником президента РФ

Бывший губернатор Прикамья, вице-премьер ПФ — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назначен помощником президента РФ. Указ об этом подписал Владимир Путин 22 октября 2026 года. Ранее СМИ сообщали, что в этой должности господин Трутнев будет курировать вопросы патриотического воспитания.

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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С 2000 по 2004 год Юрий Трутнев занимал пост губернатора Пермской области. С 2004 по 2012 год являлся министром природных ресурсов РФ, с 2012 по 2013 год — помощником президента РФ. 31 августа 2013 года назначен вице-премьером РФ – полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.