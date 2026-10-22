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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Приволжье

Суд взыскал 37 млн рублей с нижегородских теневых банкиров по иску прокуратуры

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел иск прокуратуры о взыскании преступного дохода с теневых банкиров, осужденных за незаконную финансовую деятельность. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что фигуранты переводили деньги предпринимателей, заинтересованных в сокрытии средств от налогового и финансового контроля, через счета подставных фирм, а также обналичивали их. В результате преступной деятельности они заработали более 37 млн руб.
Суд взыскал с них эту сумму и арестовал их имущество для обеспечения иска.
Владимир Зубарев