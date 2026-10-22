В новом терминале оренбургского аэропорта появились два бизнес-зала

Ранее «Ъ-Волга» сообщал и о других открытиях нового терминала международного аэропорта. Среди них — бесплатная комната матери и ребенка с кухней, а также кресла в зале ожидания с портами для зарядки технических устройств (USB, Type-C, а также розетки).