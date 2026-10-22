В новом терминале оренбургского аэропорта появились два бизнес-зала
Новые залы могут бесплатно посещать пассажиры бизнес-класса
В новом терминале аэропорта Оренбурга открылись два бизнес-зала — для внутренних и международных рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани в четверг, 22 октября.
Зал для внутренних рейсов расположен на третьем этаже, для международных — на четвертом, в зоне ожидания международных вылетов. Пассажиры могут расположиться в комфортных зонах ожидания, воспользоваться библиотекой, игровыми зонами, Wi-Fi, а также приобрести чай, кофе, закуски и горячие блюда.
Бесплатно услугами зала могут воспользоваться пассажиры бизнес-класса, участники бонусных программ авиакомпаний и держатели карт лояльности. Остальные пассажиры могут попасть в залы за отдельную плату.
Ранее «Ъ-Волга» сообщал и о других открытиях нового терминала международного аэропорта. Среди них — бесплатная комната матери и ребенка с кухней, а также кресла в зале ожидания с портами для зарядки технических устройств (USB, Type-C, а также розетки).