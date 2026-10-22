В Уфе на месяц приостановили деятельность зоолунопарка «Саванна»
Компания не исполниле постановление суда об освобождении участка
Судебные приставы на 30 суток приостановили деятельность уфимского зоолунопарка «Саванна», сообщает пресс-служба Главного управления ФССП по Башкирии.
Предприятие привлечено к административной ответственности за неисполнение требования освободить земельный участок (ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ).
В ФССП отмечают, что ранее «Саванне» предоставляли достаточный срок для освобождения земельного участка и решения вопроса о дальнейшем содержании животных. Однако владелец предприятия не принял необходимых мер для исполнения решения суда.
В связи с этим в отношении организации составили административный протокол. Суд признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения. Зоопарк не имеет права вести какую-либо хозяйственную и публичную деятельность, в том числе принимать посетителей и оказывать услуги.
Судебные приставы опечатали зоолунопарк и предупредили представителей предприятия об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.
В Уфе хищники с 2014 года живут в заброшенном зоопарке «Саванна» на улице Менделеева. Организации разрешили занять участок в лесу площадью 8,7 тыс. кв. м на безвозмездной основе на пять лет. После истечения срока владелец не освободил участок и попросил увеличить его площадь, но ему отказали. Сейчас 12 животных содержатся в условиях, не соответствующих требованиям их содержания.