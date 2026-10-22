В Уфе на месяц приостановили деятельность зоолунопарка «Саванна»

В Уфе хищники с 2014 года живут в заброшенном зоопарке «Саванна» на улице Менделеева. Организации разрешили занять участок в лесу площадью 8,7 тыс. кв. м на безвозмездной основе на пять лет. После истечения срока владелец не освободил участок и попросил увеличить его площадь, но ему отказали. Сейчас 12 животных содержатся в условиях, не соответствующих требованиям их содержания.