Главные новости за 21 октября. Сочи
В январе—августе 2026 года жители и гости Сочи купили в аптеках 90,3 тыс. упаковок антидепрессантов почти на 93 млн рублей — рост на 51% в деньгах и на 39,4% в натуральном выражении. Продажи анксиолитиков выросли на 27,2%, до 40,3 млн рублей; эксперты связывают это с «накопленной тревогой» и предупреждают о недопустимости самолечения.
В 2026 году в Сочи официально зарегистрировали 40 случаев выхода бурых медведей к людям против 540 в 2025-м, включая 15 эпизодов агрессивного поведения. Власти связывают это с доступностью антропогенной пищи и рекомендуют закрывать мусорные контейнеры, вовремя убирать урожай и не оставлять животных без присмотра.
Штурман из Сочи Родион Щербаков стал обладателем Кубка России по ралли, итоги которого подвели в Татарстане. Он является двукратным чемпионом Краснодарского края, кандидатом в мастера спорта и членом сборной региона; всего победителями турнира стали 12 спортсменов из девяти регионов.
Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с ООО «Конкрет» почти 52 млн рублей в пользу застройщика «Бизнес-центра “Содружество”» за нарушение сроков строительства офисного здания в центре Сочи. С подрядчика взыскали 26,3 млн неотработанного аванса, 19,6 млн неустойки и 5,9 млн процентов.
Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с Василия Магащука и Ирины Романовой 32,4 млн рублей в пользу бюджета Сочи за самовольное строительство семиэтажного многоквартирного дома в Адлерском районе. Суд установил, что дом возвели на участке под ИЖС без разрешительной документации, а дополнительная нагрузка на инфраструктуру потребовала расходов из местного бюджета.
Арбитражный суд Краснодарского края обязал АО «Шапсугский чай» снести склад для кормов в ауле Хаджико и баню в ауле Калеж в Лазаревском районе Сочи по иску Росимущества. Здания находятся на участках, права на которые вернули государству в 2022 году; решение подлежит немедленному исполнению.