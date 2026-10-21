В Сочи продажи антидепрессантов выросли на 50%
В январе—августе 2026 года потребители Сочи приобрели в аптеках 90,3 тыс. упаковок антидепрессантов почти на 93 млн руб., подсчитали для «Ъ-Сочи» в DSM Group, маркетинговом агентстве, специализирующемся на исследовании фармацевтического рынка. В денежном выражении продажи выросли на 51% год к году, в натуральном — на 39,4%.
Лидером продаж стал «Ципралекс» с долей 10,7% в деньгах. В пятерку наиболее популярных препаратов также вошли «Триттико» (10,3%), «Дулоксента» (9,9%), «Велаксин» (9,8%) и «Бринтелликс» (7,5%).
За тот же период в Сочи выросли продажи анксиолитических средств (против тревоги): в денежном выражении — на 27,2% год к году, до 40,3 млн руб., в натуральном — на 16,6%, до 66,3 тыс. упаковок.
Наибольшую долю продаж среди анксиолитиков занял «Афобазол» (38%). Далее следуют «Грандаксин» (16,7%), «Тенотен» (11,6%), «Стрезам» (7,8%) и «Атаракс» (5,9%).
Руководитель психоневрологической клиники Docbrain Ирина Нам считает, что рост продаж антидепрессантов в Сочи — это прежде всего эффект «накопленной тревоги». «Пандемия, СВО, экономическая турбулентность и климат неопределенности сделали обращение за психиатрической помощью нормой, а не стигмой. Плюс сыграл роль рост цен на препараты (отсюда опережение темпов роста денежных показателей по сравнению с натуральными) и расширение диагностики — врачи стали чаще выявлять депрессии и тревожные расстройства, а пациенты — чаще доходить до аптеки»,— говорит госпожа Нам, отмечая, что Сочи принимает много гостей, которым нужен «мостик» к терапии.
Эксперт подчеркивает, что «универсальной рекомендации нет и быть не может»: антидепрессанты и анксиолитики подбираются строго индивидуально. «Главное правило: не отменять препарат самостоятельно, не менять дозу „по ощущениям“ и не сочетать с алкоголем. Прием должен сопровождаться наблюдением врача — минимум раз в один-три месяца, а при первых признаках ухудшения — внеплановым визитом»,— рассказывает Ирина Нам, добавляя, что самолечение «по совету из интернета» — самая частая причина осложнений, с которыми пациенты попадают в клинику.