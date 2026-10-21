В Сочи продажи антидепрессантов выросли на 50%

Руководитель психоневрологической клиники Docbrain Ирина Нам считает, что рост продаж антидепрессантов в Сочи — это прежде всего эффект «накопленной тревоги». «Пандемия, СВО, экономическая турбулентность и климат неопределенности сделали обращение за психиатрической помощью нормой, а не стигмой. Плюс сыграл роль рост цен на препараты (отсюда опережение темпов роста денежных показателей по сравнению с натуральными) и расширение диагностики — врачи стали чаще выявлять депрессии и тревожные расстройства, а пациенты — чаще доходить до аптеки»,— говорит госпожа Нам, отмечая, что Сочи принимает много гостей, которым нужен «мостик» к терапии.