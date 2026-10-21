В Сочи с начала года зафиксировали 40 выходов медведей к людям

В администрации отметили, что даже единичные контакты требуют от жителей и бизнеса строгого соблюдения мер предосторожности: курортная и жилая застройка вплотную соприкасается с естественными местообитаниями зверей. В департаменте по охране окружающей среды называют ключевой фактор, провоцирующий выходы хищников к населённым пунктам, — доступность антропогенной пищи. Жителям рекомендовано закрывать мусорные контейнеры, вовремя убирать урожай и не оставлять домашних животных без присмотра.