В бюджет Сочи взыскали более 30 млн рублей убытков от самовольного строительства
Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с Василия Магащука и Ирины Романовой 32,4 млн руб. в пользу бюджета Сочи. Средства взыскиваются в счет возмещения убытков, причиненных самовольным строительством многоквартирного дома в Адлерском районе. Решение вступило в законную силу, передает объединенная пресс-служба судов региона.
Как установил суд, ответчики возвели на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, семиэтажный многоквартирный дом без необходимой разрешительной документации. По выводу суда, строительство велось с целью извлечения прибыли в обход требований градостроительного законодательства.
Суд пришел к выводу, что застройщики осознавали последствия своих действий для городской инфраструктуры. Дополнительная нагрузка на социальные объекты, как указано в материалах дела, повлекла необходимость дополнительных расходов местного бюджета, связанных с созданием соответствующей инфраструктуры.
Адлерский районный суд ранее постановил взыскать с Магащука и Романовой солидарно 32,424 млн руб. в счет возмещения убытков, а также 161,3 тыс. руб. государственной пошлины. Апелляционная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда оставила решение без изменений.