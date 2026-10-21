В бюджет Сочи взыскали более 30 млн рублей убытков от самовольного строительства

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с Василия Магащука и Ирины Романовой 32,4 млн руб. в пользу бюджета Сочи. Средства взыскиваются в счет возмещения убытков, причиненных самовольным строительством многоквартирного дома в Адлерском районе. Решение вступило в законную силу, передает объединенная пресс-служба судов региона.