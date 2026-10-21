Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Приволжье

Бывшего налоговика в Нижегородской области обвинили в получении взяток

Бывшему начальнику отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС России №19 по Нижегородской области инкриминировали получение взяток и разглашение налоговой тайны. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2024–2025 годах обвиняемый через посредников получал от коммерсантов до 155 тыс. руб. за сведения из базы налоговой службы о контрактах, бухгалтерских операциях и прибыли ряда компаний. Это помогало взяткодателям улучшить свои финансовые показатели, отмечается в сообщении.
Обвиняемые полностью признали вину. Уголовное дело направлено в Нижегородский райсуд.
Владимир Зубарев