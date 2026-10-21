Бывшего налоговика в Нижегородской области обвинили в получении взяток

По фабуле дела, в 2024–2025 годах обвиняемый через посредников получал от коммерсантов до 155 тыс. руб. за сведения из базы налоговой службы о контрактах, бухгалтерских операциях и прибыли ряда компаний. Это помогало взяткодателям улучшить свои финансовые показатели, отмечается в сообщении.