Бывшего налоговика в Нижегородской области обвинили в получении взяток
Бывшему начальнику отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС России №19 по Нижегородской области инкриминировали получение взяток и разглашение налоговой тайны. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
По фабуле дела, в 2024–2025 годах обвиняемый через посредников получал от коммерсантов до 155 тыс. руб. за сведения из базы налоговой службы о контрактах, бухгалтерских операциях и прибыли ряда компаний. Это помогало взяткодателям улучшить свои финансовые показатели, отмечается в сообщении.
Обвиняемые полностью признали вину. Уголовное дело направлено в Нижегородский райсуд.