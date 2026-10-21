Верфь «Красное Сормово» вывела лайнер «Николай Жарков» на ходовые испытания

Как писал «Ъ-Приволжье», лайнер, названный в честь экс-директора верфи Николая Жаркова, много лет руководившего предприятием, спустили на воду в июле 2025 года. Тогда теплоход планировали вывести в навигацию, однако перенесли сроки. В марте 2026 года сообщалось, что сроки сдачи судна заказчику отложили из-за дополнительных работ и погодных условий.