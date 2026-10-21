Верфь «Красное Сормово» вывела лайнер «Николай Жарков» на ходовые испытания
Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) вывел на ходовые испытания круизный лайнер «Николай Жарков» — головное судно проекта 00840 «Карелия». Об этом сообщили в ОСК.
Четырехпалубный теплоход построен для компании «ВодоходЪ» по проекту конструкторского бюро «Вымпел». Лайнер рассчитан на 180 пассажиров и экипаж из 97 человек. В отличие от проекта PV300 суда «Карелия» более компактны и обладают улучшенной маневренностью, добавили в ОСК.
Как писал «Ъ-Приволжье», лайнер, названный в честь экс-директора верфи Николая Жаркова, много лет руководившего предприятием, спустили на воду в июле 2025 года. Тогда теплоход планировали вывести в навигацию, однако перенесли сроки. В марте 2026 года сообщалось, что сроки сдачи судна заказчику отложили из-за дополнительных работ и погодных условий.