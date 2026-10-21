2ГИС начал показывать инфраструктуру рядом с жильем в Петербурге
В 2ГИС обновили сервис поиска недвижимости в Петербурге. Теперь в объявлениях об аренде и продаже квартир можно посмотреть, какие объекты находятся рядом с домом и сколько времени займет дорога до работы или другого нужного адреса. Об этом сообщили «Ъ Северо-Западу» в компании.
В карточках объявлений появился раздел «Рядом». В нем указаны детские сады, школы, поликлиники, парки, остановки общественного транспорта и станции метро, а также расстояние до них от дома.
Еще одно изменение — возможность построить маршрут от квартиры до нужного адреса прямо в карточке объявления. Сервис показывает, сколько времени займет дорога пешком, на автомобиле или на общественном транспорте.
Кроме того, новые объявления теперь выделяются на карте, чтобы их было проще отличить от тех, которые пользователь уже видел. Обновление пока доступно только в Петербурге и Москве. В дальнейшем компания планирует добавить новые функции и в других городах.