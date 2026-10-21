Инвестиции в автопром Петербурга за полгода выросли в 3,5 раза
В городе перезапустили все четыре производственные площадки автопрома
Инвестиции в автомобильную промышленность Санкт-Петербурга в первом полугодии 2026 года достигли 2,387 млрд рублей. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, пишут «Ведомости Северо-Запад».
В комитете отметили, что власти ведут системную работу по восстановлению и развитию автомобильного кластера. Все четыре производственные площадки автопрома, расположенные в городе, перезапущены и работают в штатном режиме.
Одним из ключевых проектов станет создание инновационного центра на площадке «Шушары» особой экономической зоны «Санкт-Петербург». По данным городских властей, он должен стать первым в России объектом такого типа в сфере легкового автомобилестроения.
Ожидается, что центр позволит повысить уровень локализации производства и стимулировать разработку новых моделей автомобилей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.
В 2025 году проект получил одобрение на предоставление казначейского инфраструктурного кредита в размере 3,1 млрд рублей.