Росприроднадзор выявил более 20 нарушений у областной коммунальной компании
Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии по итогам внеплановой проверки выявило более 20 нарушений у АО «Нижегородская областная коммунальная компания» (НОКК). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Проверка в Володарском округе установила превышение нормативов загрязняющих веществ в стоках из очистных сооружений поселка Центральный в реку Люлих. Также выявлено несоответствие информации об очистных в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду: в нем содержатся сведения по семи из 16 источников выброса загрязняющих веществ, а в Сеченове — по одному из 13. В декларации о воздействии на окружающую среду также содержатся недостоверные сведения о количественном и качественном составе выбросов.
Кроме того, мероприятия по снижению выбросов при неблагоприятных метеоусловиях не были согласованы и разработаны, отметили в надзорном ведомстве. Там добавили, что выявили нарушения и в области обращения с отходами НОКК. У компании также не оказалось программы экологического контроля, она нарушила сроки предоставления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год и не внесла плату.
В Росприроднадзоре анонсировали привлечение должностных лиц НОКК к административной ответственности за нарушения и выдали предписания устранить их.