Росприроднадзор выявил более 20 нарушений у областной коммунальной компании

Кроме того, мероприятия по снижению выбросов при неблагоприятных метеоусловиях не были согласованы и разработаны, отметили в надзорном ведомстве. Там добавили, что выявили нарушения и в области обращения с отходами НОКК. У компании также не оказалось программы экологического контроля, она нарушила сроки предоставления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год и не внесла плату.