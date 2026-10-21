Дореволюционные судебные документы обнаружили в Арзамасе
Судебные документы XIX века обнаружили в книге 1914 года в уголке буккросинга на железнодорожном вокзале Арзамаса, сообщили в ГУФССП по Нижегородской области. В их числе билет Арзамасской мещанской управы от 16 июня 1881 года и повестка судебного пристава Нижегородского окружного суда от 11 февраля 1891 года, выданные мещанину Александру Воловову.
В первом документе отмечается, что мещанин «отпущен из Арзамасской мещанской управы для жительства в разных губерниях, сроком на 1 месяц. Если же не явится, то с ним поступлено будет как с бродягою». Еще один документ представляет собой объявление о публичных торгах от 8 августа 1891 года.
Вместе с документами обнаружен фотоальбом с портретами мещан. После оцифровки артефакты передали в музей ГУФССП России по Нижегородской области.