Дореволюционные судебные документы обнаружили в Арзамасе

В первом документе отмечается, что мещанин «отпущен из Арзамасской мещанской управы для жительства в разных губерниях, сроком на 1 месяц. Если же не явится, то с ним поступлено будет как с бродягою». Еще один документ представляет собой объявление о публичных торгах от 8 августа 1891 года.