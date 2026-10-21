Участникам нижегородской схемы с легализацией 300 мигрантов назначили сроки
Борский городской суд рассмотрел уголовное дело о незаконной легализации иностранцев в отношении лидера и двоих участников преступной группы, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. В преступной схеме участвовала сотрудница МФЦ, а группой руководил уроженец ближнего зарубежья, напомнили в полиции.
По фабуле дела, он и два сообщника, один из которых объявлен в федеральный розыск, искали мигрантов, желающих работать в России. Лидер преступной группы за деньги оформлял для них постановку на учет в Нижнем Новгороде и городе Бор с участием сотрудницы МФЦ и собственников квартир, которые фиктивно ставили мигрантов на учет. Также он помогал иностранцам с предоставлением в миграционную службу документов с недостоверными сведениями о прописке, в итоге нелегалы получали патенты на работу.
С января 2023 по апрель 2024 года преступная группа легализовала в России более 300 граждан из Средней Азии. В преступную схему вовлекли три десятка собственников жилых помещений. Вид на жительство лидера группы был аннулирован, как и патенты нелегалов. Некоторые из них уже покинули Россию.
Организатору схемы назначили три года девять месяцев лишения свободы, его подельнику — год колонии. Работница МФЦ получила два года условно.