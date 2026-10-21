Участникам нижегородской схемы с легализацией 300 мигрантов назначили сроки

По фабуле дела, он и два сообщника, один из которых объявлен в федеральный розыск, искали мигрантов, желающих работать в России. Лидер преступной группы за деньги оформлял для них постановку на учет в Нижнем Новгороде и городе Бор с участием сотрудницы МФЦ и собственников квартир, которые фиктивно ставили мигрантов на учет. Также он помогал иностранцам с предоставлением в миграционную службу документов с недостоверными сведениями о прописке, в итоге нелегалы получали патенты на работу.