Курорт Домбай второй день остается без электричества из-за ремонта энергооборудования

Домбай — горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой размещения и катания. Здесь расположено около 140 гостиниц, гостевых домов и турбаз общей вместимостью примерно 7 тыс. мест. Для туристов оборудованы 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.