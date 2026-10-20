Курорт Домбай второй день остается без электричества из-за ремонта энергооборудования
Электроснабжение курортного поселка Домбай в Карачаево-Черкесии остается ограниченным с 19 октября из-за плановых ремонтных работ на энергообъектах. Об этом сообщили в местной администрации.
Специалисты заменяют высоковольтный кабель, проложенный по высоким металлическим опорам. Из-за ремонта не работают канатные дороги курорта, уточнили в ООО «Канатные дороги Домбая».
Домбай — горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой размещения и катания. Здесь расположено около 140 гостиниц, гостевых домов и турбаз общей вместимостью примерно 7 тыс. мест. Для туристов оборудованы 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.