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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Кавказ

Курорт Домбай второй день остается без электричества из-за ремонта энергооборудования

Электроснабжение курортного поселка Домбай в Карачаево-Черкесии остается ограниченным с 19 октября из-за плановых ремонтных работ на энергообъектах. Об этом сообщили в местной администрации.

Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

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Специалисты заменяют высоковольтный кабель, проложенный по высоким металлическим опорам. Из-за ремонта не работают канатные дороги курорта, уточнили в ООО «Канатные дороги Домбая».
Домбай — горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой размещения и катания. Здесь расположено около 140 гостиниц, гостевых домов и турбаз общей вместимостью примерно 7 тыс. мест. Для туристов оборудованы 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.
Валерий Климов