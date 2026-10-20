Врио главы Удмуртии оценила мощности нового филиала птицефабрики «Вараксино»

«Производство яиц в России уже сейчас превышает внутренний спрос — более 48 млрд в год. Больше 1 млрд из них получают в Удмуртии: мы закрываем свои потребности на 237%, то есть производим в два с лишним раза больше, чем потребляем. Мы должны не только кормить себя, но и быть конкурентоспособными <...> Удмуртия уже сейчас экспортирует яйцо в Киргизию. Поэтому новые производства, как эта фабрика, — про развитие»,— сказала врио главы.