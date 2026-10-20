Врио главы Удмуртии оценила мощности нового филиала птицефабрики «Вараксино»
Площадка будет производить свыше 150 млн яиц в год
Агрохолдинг «Комос Групп» в режиме пуско-наладки запустил первый Сарапульский филиал птицефабрики «Вараксино». На площадке планируется получать 157 млн яиц в год. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Новую фабрику осмотрела врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. Площадка рассчитана на 638 тыс. птицемест и включает четыре корпуса по 160 тыс. каждый, два из них заселены. Корпуса соединены технологической галереей. Рядом построены яйцесклад, административно-бытовой корпус, объекты коммунальной инфраструктуры. На фабрике будет работать около 80 сотрудников.
«Производство яиц в России уже сейчас превышает внутренний спрос — более 48 млрд в год. Больше 1 млрд из них получают в Удмуртии: мы закрываем свои потребности на 237%, то есть производим в два с лишним раза больше, чем потребляем. Мы должны не только кормить себя, но и быть конкурентоспособными <...> Удмуртия уже сейчас экспортирует яйцо в Киргизию. Поэтому новые производства, как эта фабрика, — про развитие»,— сказала врио главы.
Управляющий акционер агрохолдинга Андрей Шутов назвал Сарапульский филиал одним из самых современных высокотехнологичных птицеводческих комплексов в стране. Практически все процессы в помещениях для содержания птицы автоматизированы: освещение, обогрев, вентиляция, подача корма, яйцесбор.
Минсельхоз РФ поддержал проект льготным кредитом. Филиал возводился около двух лет. Запуск предприятия на полную мощность увеличит годовой выпуск продукции агрохолдинга на 12%.
«Совместно с “Комос Групп” для вас (работников предприятия.— “Ъ-Удмуртия”) возводим целый жилой микрорайон по госпрограмме “Комплексное развитие сельских территорий”»,— сказала госпожа Абрамова. Он включает 40 домов площадью 72 кв. м каждый. За счет регионального бюджета в микрорайоне обустраивается инженерная инфраструктура. Все дома сдадут в 2027 году.