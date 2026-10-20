Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №194

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Урал

Объявлен прием в новый избирком Свердловской области

Законодательное собрание Свердловской области объявило прием кандидатур в новую избирательную комиссию региона, следует из извещения о приеме документов для назначения половины членов избиркома.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Документы будут приниматься с 21 октября по 19 ноября. Выдвинуть кандидатов могут партии из Госдумы и заксобрания, другие партии и общественные объединения, представительные органы муниципалитетов, прежний состав облизбиркома и ЦИК РФ.
В пакете документов нужно предоставить решение о выдвижении, анкету, копии паспорта, трудовой книжки, диплома, согласия кандидата и на обработку персональных данных.
Ирина Пичурина