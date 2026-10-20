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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга

Часть школ Орска перевели на удаленку из-за отключения воды

В Орске специалисты местного водоканала проводят плановые ремонтные работы на Кумакском водозаборе. Об этом сообщил глава города Артём Воробьев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В нескольких районах города отключили холодную воду. Больницы и социальные учреждения заранее предупредили о предстоящем ремонте для создания суточного запаса воды.
Школы Орска, попавшие в зону отключений, 20 октября работают в дистанционном формате. Для детей, чьи родители трудятся на предприятиях с непрерывным циклом производства, организованы дежурные группы на базе трех детских садов города.
На время проведения ремонтных работ организован подвоз технической воды.
Андрей Сазонов