Часть школ Орска перевели на удаленку из-за отключения воды
В Орске специалисты местного водоканала проводят плановые ремонтные работы на Кумакском водозаборе. Об этом сообщил глава города Артём Воробьев.
В нескольких районах города отключили холодную воду. Больницы и социальные учреждения заранее предупредили о предстоящем ремонте для создания суточного запаса воды.
Школы Орска, попавшие в зону отключений, 20 октября работают в дистанционном формате. Для детей, чьи родители трудятся на предприятиях с непрерывным циклом производства, организованы дежурные группы на базе трех детских садов города.
На время проведения ремонтных работ организован подвоз технической воды.