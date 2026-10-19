Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 20 октября

Австралийский доллар57,7882
Английский фунт110,6301
Белорусский рубль27,6629
Гонконгский доллар*10,5555
Дирхам ОАЭ22,5597
Доллар США82,8504
Евро93,2316
Индийская рупия**87,4234
Казахстанский тенге**18,3249
Канадский доллар58,5350
Китайский юань12,3869
СДР112,3833
Сингапурский доллар64,7572
Турецкая лира*16,7707
Украинская гривна*18,4107
Шведская крона*83,6532
Швейцарский франк100,4856
Японская иена**52,4668

*За 10. **За 100.