Официальные курсы валют ЦБ на 20 октября
|Австралийский доллар
|57,7882
|Английский фунт
|110,6301
|Белорусский рубль
|27,6629
|Гонконгский доллар*
|10,5555
|Дирхам ОАЭ
|22,5597
|Доллар США
|82,8504
|Евро
|93,2316
|Индийская рупия**
|87,4234
|Казахстанский тенге**
|18,3249
|Канадский доллар
|58,5350
|Китайский юань
|12,3869
|СДР
|112,3833
|Сингапурский доллар
|64,7572
|Турецкая лира*
|16,7707
|Украинская гривна*
|18,4107
|Шведская крона*
|83,6532
|Швейцарский франк
|100,4856
|Японская иена**
|52,4668
*За 10. **За 100.