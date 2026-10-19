В Дагестане углубляют русло Тлейсеруха, чтобы спасти два села от затоплений
ГУП «Дагводсервис» ведет расчистку и углубление русла реки Тлейсерух в Чародинском районе — работы должны защитить села Гилиб и Кутих, стоящие на обоих берегах реки, от регулярных затоплений. Об этом сообщили в самом предприятии.
Из запланированных 2700 метров русла на сегодня пройдено около 700. В работе задействовано семь единиц техники: два экскаватора, четыре автосамосвала и бульдозер.
Проблема носит системный характер: из-за особенностей течения дно реки в черте населённых пунктов постепенно повышается за счёт накопления наносов. В 2021–2024 годах это уже приводило к регулярным затоплениям — под водой оказывались участки с жилыми домами и инфраструктурой. Ширина русла в границах сёл в среднем 45 метров.
По данным мониторинга, эрозия берегов и накопление наносов не остановлены: в зоне риска остаются 29 жилых домов со 174 жителями, приусадебные участки, внутрисельская дорога, линии электропередачи и другие объекты. Общая площадь под угрозой — 5,2 га.