В Дагестане углубляют русло Тлейсеруха, чтобы спасти два села от затоплений

Проблема носит системный характер: из-за особенностей течения дно реки в черте населённых пунктов постепенно повышается за счёт накопления наносов. В 2021–2024 годах это уже приводило к регулярным затоплениям — под водой оказывались участки с жилыми домами и инфраструктурой. Ширина русла в границах сёл в среднем 45 метров.