Хоккеист «Локомотива» Артем Кузин обручился с фигуристкой Нугумановой

Артему Кузину 20 лет, он воспитанник ярославской хоккейной школы. В сезоне 2025/2026 нападающий дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Через три дня он выиграл Кубок Харламова с молодежной командой «Локо». Кузин стал первым хоккеистом, завоевавшим главные трофеи КХЛ и МХЛ за один сезон.