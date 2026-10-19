Хоккеист «Локомотива» Артем Кузин обручился с фигуристкой Нугумановой
Нападающий ярославского «Локомотива» Артем Кузин и бывшая фигуристка Елизавета Нугуманова объявили о помолвке. Фигуристка опубликовала совместную фотографию в социальных сетях с хоккеистом и показала кольцо.
Елизавете Нугумановой 24 года. Она родилась в Санкт-Петербурге, выступала на юниорских этапах Гран-при и была запасной взрослой сборной России на чемпионате мира 2021 года. Последний раз фигуристка участвовала в официальных соревнованиях в сезоне 2020/2021.
Артему Кузину 20 лет, он воспитанник ярославской хоккейной школы. В сезоне 2025/2026 нападающий дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Через три дня он выиграл Кубок Харламова с молодежной командой «Локо». Кузин стал первым хоккеистом, завоевавшим главные трофеи КХЛ и МХЛ за один сезон.