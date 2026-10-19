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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области с дроппера взыскали 2,1 млн рублей в пользу супруги участника СВО

Похищенные средства поступили на счет жителя Кемеровской области
Удовлетворен иск прокуратуры о взыскании около 2,2 млн рублей с владельца банковского счета, использованного мошенниками. Средства были похищены у супруги участника специальной военной операции. Об этом сообщает прокуратура.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Проверка показала, что женщина стала жертвой телефонных мошенников. Она перевела сбережения на чужой счет. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело (ст. 159 УК РФ). Владельца счета установили: им оказался житель Кемеровской области.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с фигуранта сумму неосновательного обогащения. Суд поддержал требования надзорного ведомства.
Георгий Портнов