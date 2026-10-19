В Самарской области с дроппера взыскали 2,1 млн рублей в пользу супруги участника СВО
Похищенные средства поступили на счет жителя Кемеровской области
Удовлетворен иск прокуратуры о взыскании около 2,2 млн рублей с владельца банковского счета, использованного мошенниками. Средства были похищены у супруги участника специальной военной операции. Об этом сообщает прокуратура.
Проверка показала, что женщина стала жертвой телефонных мошенников. Она перевела сбережения на чужой счет. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело (ст. 159 УК РФ). Владельца счета установили: им оказался житель Кемеровской области.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с фигуранта сумму неосновательного обогащения. Суд поддержал требования надзорного ведомства.