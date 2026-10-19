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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Более 200 домашних животных вакцинировали от бешенства в Севастополе

В Севастополе вакцинировали еще более 200 домашних питомцев от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Специалисты госветслужбы 16 и 17 октября привили 99 собак и 108 кошек. Следующая вакцинация запланирована на 24 октября в Широком и Передовом. Ветеринары будут работать с 10:00 до 14:00 подворно.
«Бешенство опасно тем, что его нельзя вылечить, но можно предотвратить — и прививка как раз дает такую защиту»,— отмечается в сообщении.
Алина Зорина