Многопрофильный ИП по нацпроекту чинит за 18,9 млн трубы в Пензенской области

“Ъ” выяснил, что господряды стоимостью 7,5 млн руб. и 11,4 млн руб. (в сумме 18,9 млн руб.) получил единственный участник соответствующих конкурсов администрации Башмаковского района — ИП Гарегин Тер-Погосян. Согласно данным ЕИС «Госзакупки», первый контракт (Митрофаново) заключили со скидкой 2 млн руб. от начальной стоимости, второй (Кандиевка) — по максимальной цене. Первый договор подписали в мае 2025 года со сроком до 27 ноября 2026-го, второй — 13 января 2026 года до 12 ноября.