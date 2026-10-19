Многопрофильный ИП по нацпроекту чинит за 18,9 млн трубы в Пензенской области
Суммарно коммерсант освоил на 75 господрядах 286 миллионов рублей
В Башмаковском районе Пензенской области рабочие заканчивают капремонт водопровода в двух селах. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.
Работы в селах Кандиевка и Митрофаново идут на средства, выделенные в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2025–2030 гг.» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). «Сейчас специалисты демонтируют изношенные трубы, прокладывают новые участки трубопровода, монтируют соединительные узлы и проводят предварительные испытания отдельных сегментов сети. Параллельно ведутся земляные работы и подготовка траншей на следующих участках — это позволяет не сбавлять темп и двигаться по графику»,— рассказали в кабмине.
Суммарно в селах обновят свыше 10 км сетей. В министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области основными целями модернизации назвали создание устойчивой к сезонным нагрузкам системы водоснабжения и минимизацию отключений. «Особое внимание уделяется надежности сетей в периоды пикового потребления, что особенно актуально для сельских территорий»,— отметили в министерстве ЖКХ. Власти обещают, что после окончания работ жителей Кандиевки и Митрофаново обеспечат «стабильным водоснабжением в любое время года».
“Ъ” выяснил, что господряды стоимостью 7,5 млн руб. и 11,4 млн руб. (в сумме 18,9 млн руб.) получил единственный участник соответствующих конкурсов администрации Башмаковского района — ИП Гарегин Тер-Погосян. Согласно данным ЕИС «Госзакупки», первый контракт (Митрофаново) заключили со скидкой 2 млн руб. от начальной стоимости, второй (Кандиевка) — по максимальной цене. Первый договор подписали в мае 2025 года со сроком до 27 ноября 2026-го, второй — 13 января 2026 года до 12 ноября.
ИП Гарегин Тер-Погосян зарегистрирован в Нижнем Ломове Пензенской области 11 апреля 2018 года (Rusprofile). Поучаствовав в 90 аукционах, коммерсант получил 75 господрядов общей стоимостью 286 млн руб. Господин Тер-Погосян занимается не только инженерными сетями, но и ремонтом зданий, обустройством картинговых площадок и уличного освещения, благоустройством дворов и общественных территорий, установкой ограждений и др. видами работ. Самый частый заказчик ИП — администрация Башмаково.