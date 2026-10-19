В Анапе строят 20-километровый водовод для увеличения подачи воды

На сегодняшний день строительные бригады уже разработали 2,79 тыс. погонных м траншеи и успели уложить 1,668 тыс. погонных м нового трубопровода. Параллельно с земляными работами на объекте ведется устройство бетонной подготовки, а также армирование камер переключения. Отдельным направлением является формирование технологических проколов под действующими дорожными трассами, что позволяет прокладывать новые инженерные коммуникации под автомобильными дорогами, не нарушая транспортного сообщения.