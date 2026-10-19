В Анапе строят 20-километровый водовод для увеличения подачи воды
В Анапе продолжается активное строительство нового крупного водовода диаметром 900 мм (Ду-900 мм). Проектная протяженность сооружения составляет порядка 20 километров. Как сообщила в своих социальных сетях глава города-курорта Светлана Маслова, после завершения всех строительно-монтажных работ пропускная способность сетей водоснабжения муниципалитета увеличится сразу на 50 тыс. куб. м в сутки.
Инженерные коммуникации прокладывают от действующих очистных сооружений водозабора до площадки резервуаров чистой воды, расположенной в поселке Верхнее Джемете. Возведение этого инфраструктурного объекта призвано кардинально улучшить ситуацию с подачей питьевой воды для целого ряда населенных пунктов Анапского района. В зону улучшенного водоснабжения входят поселки и села: Уташ, Виноградный, Витязево, Цибанобалку, Красный Курган и Воскресенский.
По словам Светланы Масловой, значительное увеличение пропускной способности магистральных сетей позволит не только стабильно обеспечивать данные территории качественной питьевой водой в достаточном объеме, но и создаст прочную основу для дальнейшего устойчивого развития всего муниципалитета.
В настоящее время на строительных площадках развернуты масштабные работы. Непосредственно на объекте задействовано около 100 человек рабочего персонала и 10 единиц специализированной тяжелой техники. Строительство продвигается одновременно на нескольких линейных участках трассы.
На сегодняшний день строительные бригады уже разработали 2,79 тыс. погонных м траншеи и успели уложить 1,668 тыс. погонных м нового трубопровода. Параллельно с земляными работами на объекте ведется устройство бетонной подготовки, а также армирование камер переключения. Отдельным направлением является формирование технологических проколов под действующими дорожными трассами, что позволяет прокладывать новые инженерные коммуникации под автомобильными дорогами, не нарушая транспортного сообщения.
Кроме того, непосредственно на трассе будущего водовода проводятся обязательные археологические полевые исследования — сейчас они охватывают три участка строительства. Ход реализации и график выполнения работ находятся под постоянным личным контролем заместителя главы Анапы Виталия Лазутченко. Согласно утвержденному плану, полностью завершить социально значимый проект и сдать объект в эксплуатацию предполагается в июне 2028 года.
Реализация проекта призвана решить многолетние проблемы с водоснабжением в округе, существенно повысить надежность подачи ресурса в жилые дома и удовлетворить растущие потребности развивающегося курортного региона.