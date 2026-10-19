Экс-сотрудницу дагестанского отделения СФР приговорили к шести годам колонии за взятки
Ленинский районный суд Махачкалы приговорил бывшего заместителя начальника отдела контроля за назначением мер социальной поддержки семьям с детьми регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования к шести годам колонии общего режима. Экс-чиновницу признали виновной в получении взяток и руководстве структурным подразделением преступного сообщества, сообщает прокуратура Дагестана.
Помимо лишения свободы, ей назначили штраф в размере 35 млн руб. и ограничение свободы на один год. В течение шести лет осужденная не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также в государственных внебюджетных фондах, если они связаны с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями. Суд также постановил взыскать в доход государства более 17 млн руб., полученных незаконным путем.
Как установил суд, в 2023 году бывшая сотрудница СФР вместе с другими участниками преступного сообщества получила взятки на сумму свыше 17 млн руб. За вознаграждение в информационную систему социального обеспечения вносились заведомо ложные сведения о назначении и выплате мер социальной поддержки. На основании этих данных фигурантка принимала и подписывала незаконные решения о назначении пособий на детей.
Дело рассматривалось с учетом досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного подсудимой. Ее действия квалифицировали по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 3 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество).