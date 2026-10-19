Экс-сотрудницу дагестанского отделения СФР приговорили к шести годам колонии за взятки

Помимо лишения свободы, ей назначили штраф в размере 35 млн руб. и ограничение свободы на один год. В течение шести лет осужденная не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также в государственных внебюджетных фондах, если они связаны с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями. Суд также постановил взыскать в доход государства более 17 млн руб., полученных незаконным путем.