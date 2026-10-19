Более 13 тысяч нижегородцев заразились респираторными инфекциями за неделю
За неделю с 12 по 18 октября в Нижегородской области зарегистрировано более 13 тыс. случаев заболевания респираторными инфекциями. Это ниже среднемноголетнего уровня, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
У обследованных нижегородцев доминируют риновирус и парагрипп, также выделяют аденовирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы и микоплазму. Случаи гриппа, по данным ведомства, единичны.
Из-за роста заболеваемости один детский сад в Нижегородской области полностью закрыт на карантин, также ограничения введены в 42 группах 38 дошкольных учреждений и 34 классах 10 школ.
Прививку против гриппа по состоянию на 19 октября сделали более 540 тыс. человек (18% населения региона), включая более 220 тыс. детей (36,6%).