Движение трамваев №21 возобновят в Нижнем Новгороде 20 октября
С 20 октября трамваи маршрута №21 в Нижнем Новгороде вновь будут ходить от «Черного пруда» до парка «Дубки». Ранее движение было отменено из-за ремонта путей от Комсомольской площади до парка, напомнил перевозчик ООО «Экологические проекты».
Подрядчик завершил ремонт восьмикилометрового участка. В компании отметили, что трамвайным путям уже 100 лет — их построили в 1926 году, последний раз частичный ремонт проводили в 2008 году.
В связи с возобновлением трамвайного движения с 22 октября отменят автобусный маршрут №52 (станция метро «Пролетарская» — площадь Горького), который вводили как компенсационный.