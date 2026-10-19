Фильм из Башкирии получил приз за лучшую режиссуру на международном фестивале

«Камень батыров» — полнометражный режиссерский дебют Романа Пожидаева. Жанр фильма — мистическая комедия с элементами приключений и фэнтези. Главный герой киноленты, 28-летний Руслан, разочаровался в людях, в любви и в профессии, загнан в долги и планирует бежать из страны. В аэропорту он неожиданно встречает Диану, которую когда-то любил, и вместо побега отправляется с ней искать загадочный артефакт — пятый наконечник стрелы, который нужно вернуть под магический Камень батыров до лунного затмения.