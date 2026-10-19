Фильм из Башкирии получил приз за лучшую режиссуру на международном фестивале
«Камень батыров» снял режиссер Роман Пожидаев
Фильм «Камень батыров» режиссера Романа Пожидаева получил награду в номинации «Лучшая режиссерская работа» на шестом международном кинофестивале «Золотой Саусруко», прошедшем 14–16 октября в Майкопе. Кинолента снята на киностудии «Башкортостан», сообщает министерство культуры Башкирии.
«Камень батыров» — полнометражный режиссерский дебют Романа Пожидаева. Жанр фильма — мистическая комедия с элементами приключений и фэнтези. Главный герой киноленты, 28-летний Руслан, разочаровался в людях, в любви и в профессии, загнан в долги и планирует бежать из страны. В аэропорту он неожиданно встречает Диану, которую когда-то любил, и вместо побега отправляется с ней искать загадочный артефакт — пятый наконечник стрелы, который нужно вернуть под магический Камень батыров до лунного затмения.
Авторами сценария являются Марк Ковалев и Дамир Юсупов. Главные роли исполняют Наиль Сафин, Гульчачак Зарипова, Динислам Сафин и Ренат Фатхиев. Фильм снимали в Уфе и Белорецком районе.
Картина прошла в прокате по республике в ноябре 2025 и в сентябре этого года. В этом году ее посмотрели более 13 тыс. зрителей в 65 кинозалах Башкирии.
В этом году на фестиваль «Золотой Саусруко» поступило рекордное число заявок — 1,08 тыс. Это больше, чем за всю предыдущую историю фестиваля, отмечает минкульт. В конкурсные и внеконкурсные программы вошли 73 фильма из шести стран.