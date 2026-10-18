В Тутаеве обновили проект канатной дороги через Волгу
Администрация Тутаевского муниципального округа утвердила изменения в проект планировки и межевания территории для строительства пассажирской канатной дороги через Волгу. Постановление подписал исполняющий полномочия главы округа Михаил Кузнецов 8 октября. Документ опубликован на сайте администрации.
Согласно проекту, протяженность канатной дороги составит около 1,26 км. Для перевозки пассажиров предполагается использовать закрытые восьмиместные гондолы. Максимальная скорость движения составит 5 м/с. На первом этапе пропускная способность переправы должна составить 500 человек в час, на втором — 1 тыс. человек в час. Для размещения дороги предусмотрено шесть линейных опор и две станции на противоположных берегах Волги.
Трасса пройдет в центральной части Тутаева — от улицы Луначарского, 37, до улицы Красноармейской, 39. Изменения в документацию утвердили после общественных обсуждений, состоявшихся в сентябре. При этом в постановлении не указаны сроки строительства, объем инвестиций и предполагаемый инвестор.
Проект канатной дороги через Волгу в Тутаеве обсуждается с 2015 года. В 2022 году администрация утвердила проект планировки и межевания территории. Завершить строительство первоначально планировалось к августу 2024 года, однако реализация проекта была приостановлена после отказа Нового банка развития БРИКС от финансирования российских проектов.