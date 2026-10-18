В Тутаеве обновили проект канатной дороги через Волгу

Согласно проекту, протяженность канатной дороги составит около 1,26 км. Для перевозки пассажиров предполагается использовать закрытые восьмиместные гондолы. Максимальная скорость движения составит 5 м/с. На первом этапе пропускная способность переправы должна составить 500 человек в час, на втором — 1 тыс. человек в час. Для размещения дороги предусмотрено шесть линейных опор и две станции на противоположных берегах Волги.