На Кубани с 2019 года отремонтировали более 1800 км дорог

В Краснодарском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» с 2019 года отремонтировали свыше 1,8 тыс. км. дорог. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев во время поздравления работников и ветеранов дорожной отрасли с их профессиональным праздником.