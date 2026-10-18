На Кубани с 2019 года отремонтировали более 1800 км дорог
В Краснодарском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» с 2019 года отремонтировали свыше 1,8 тыс. км. дорог. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев во время поздравления работников и ветеранов дорожной отрасли с их профессиональным праздником.
Как отметил губернатор, протяженность дорог на Кубани составляет более 43 тыс. км. В 2026 году дорожный фонд региона составил порядка 64 млрд руб.
«За каждым новым километром трасс, современной развязкой и обновленным мостом стоит ежедневный, нелегкий труд строителей, инженеров, проектировщиков и водителей спецтехники»,— прокомментировал Вениамин Кондратьев.