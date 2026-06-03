Госэкспертиза одобрила гостиницу на улице Береговой в Ростове-на-Дону

Госэкспертиза одобрила проект гостиницы на улице Береговой. Соответствующая информация появилась на сайте Единого государственного реестра заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф

Строительство гостиницы началось в 2024 году. Участок включает 1 418 квадратных метров площади из двух башен 6 и 15 этажей. Землю на Береговой, 16 разрешено использовать под гостиничный бизнес или коммунальные услуги. Проект реализует СЗ НСК-Дон.

Местные жители выступали против строительства высотки. Они сообщали, что этажность здания превышает допустимые нормы. Кроме того, участок частично относится к городу и должен быть озеленен. После многочисленных жалоб к разбирательствам подключилась региональная прокуратура. Надзорное ведомство подало иск в Арбитражный суд Ростовской области с требованием лишить застройщика прав собственности и признать недействительным разрешение на строительство резиденции.

Строительный проект якобы имел ряд недостатков: не соответствовал градостроительному регламенту по озеленению участка береговой полосы, расположению в зоне подтопления и мог помешать продлению городской набережной.

Однако участок приватизировали в 2005 году, когда новые правила еще не действовали. Ограничения на передачу в частную собственность береговых полос рек в России ввели только в 2006 году.

Позицию застройщика поддержал Арбитражный суд Ростовской области. Суд установил, что расположение гостиницы не помешает пользоваться набережной Дона. По состоянию на конец мая 2026 года объект практически достроен. Проект строительства получил положительное заключение Госэкспертизы. Ввод в эксплуатацию планируется во втором квартале 2026 года.

Станислав Маслаков