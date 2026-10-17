У новокуйбышевца изъяли квартиру в счет погашения кредита
Новокуйбышевский городской суд Самарской области удовлетворил иск банка о взыскании долга с местного жителя и обращении взыскания на заложенное имущество.
Между банком и ответчиком в апреле 2017 года был заключен кредитный договор, обеспеченный ипотекой — залогом квартиры, расположенной в Новокуйбышевске. Однако заемщик в срок деньги не вернул.
С должника в пользу банка взыскана задолженность по кредитному договору. Кроме того, суд обратил взыскание на квартиру, установив начальную продажную стоимость недвижимости и определив способ реализации имущества в виде продажи с публичных торгов.