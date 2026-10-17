В Перми сегодня ожидается очередной температурный рекорд

Сегодня в Перми ожидается еще один малооблачный и очень теплый день в южной части края с температурой воздуха днем +16…+19°С, сообщает канал «Опасные природные явления Пермского края». В Перми суточный рекорд тепла будет перекрыт уже к середине дня, так как он составляет всего +15,4°С. Аномально теплая погода держится в Перми уже несколько дней. Вчера была отмечена максимальная температура +19,1°С, что сразу на 2,6°С теплее прежнего суточного рекорда от 2023 года. Это самый теплый день второй половины октября в истории наблюдений, отмечают синоптики. В Перми среднесуточная температура превысила норму на 10,7°С.