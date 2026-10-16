У брейтовского предпринимателя изъяли 40 тысяч особей рыбы
Полиция изъяла у предпринимателя из села Брейтово почти 40 тыс. особей рыбы на сумму более 3,9 млн руб. Нелегально добытую рыбу обнаружили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ярославской области. По факту ее хранения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.
По данным полиции, предприниматель 1970 года рождения, занимающийся переработкой и консервированием рыбы, купил незаконно добытых синца, плотву, чехонь, берша, судака, сома, щуку и леща. Продукция предназначалась для продажи, при этом не имела обязательных документов с указанием даты отлова, сроков хранения и годности, а также вида обработки.
Уголовное дело возбуждено по статье о приобретении и хранении в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Изъятую рыбу планируется уничтожить.
Кроме того, полиция установила подозреваемых в незаконной добыче рыбы в акватории Рыбинского водохранилища. По этому факту также расследуется уголовное дело.