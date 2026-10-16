У брейтовского предпринимателя изъяли 40 тысяч особей рыбы

Полиция изъяла у предпринимателя из села Брейтово почти 40 тыс. особей рыбы на сумму более 3,9 млн руб. Нелегально добытую рыбу обнаружили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ярославской области. По факту ее хранения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.