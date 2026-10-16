Утром 16 октября АИ-92 в Краснодаре отпускают 52 АЗС

В Краснодаре утром 16 октября работают 90 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 52 АЗС, АИ-95 — на 46, АИ-100 — на 14. Дизельное топливо продают на 89 заправках. Об этом сообщили в городском муниципальном центре управления, предупредив, что в течение дня ситуация может измениться.