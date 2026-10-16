Утром 16 октября АИ-92 в Краснодаре отпускают 52 АЗС
В Краснодаре утром 16 октября работают 90 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 52 АЗС, АИ-95 — на 46, АИ-100 — на 14. Дизельное топливо продают на 89 заправках. Об этом сообщили в городском муниципальном центре управления, предупредив, что в течение дня ситуация может измениться.
Заправки продолжают работу в разных районах города, в том числе на улицах Уральской, Дзержинского, Российской, Московской, Селезнева, Мачуги, Новороссийской, а также на Ростовском шоссе и Западном обходе. Топливо отпускали станции сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», Teboil и других операторов.
На ряде АЗС собственники ввели ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 16 заправок временно приостановили продажу топлива, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.
В муниципальном центре управления отметили, что сведения о работающих АЗС и наличии топлива актуальны на утро 16 октября.